Биатлонистка Вилухина намерена посетить слушания своего дела в CAS

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Ольга Вилухина будет присутствовать в Спортивном арбитражном суде (CAS) на рассмотрении своего дела. Об этом ТАСС во вторник сообщил муж спортсменки Валерий Иванов.

Дела российских биатлонисток Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, попавших под санкции Международного олимпийского комитета (МОК), будут рассмотрены 2 и 3 марта. МОК пожизненно дисквалифицировал Вилухину и Романову 27 ноября 2017 года, а также аннулировал их результаты на Играх-2014. Зайцева, Романова, Вилухина и еще 40 российских спортсменов были дисквалифицированы по итогам работы комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб участников Олимпиады в Сочи. В Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, а также стала серебряным призером в эстафете с Романовой, Зайцевой и Екатериной Шумиловой.

"Ольга, конечно, поедет на слушание в CAS, - сообщил Иванов. - Подача апелляций была абсолютно верным шагом, они абсолютно чисты. Во время Олимпиады у них брали множество проб, и ни одна из них не показала положительный результат на допинг. На них было просто наговорено".

"Хочется поблагодарить [бывшего президента Союза биатлонистов России] Михаила Прохорова, который не оставил спортсменок без внимания, - добавил собеседник агентства. - Что касается ожиданий от решения, то у меня такое чувство, что оно будет более политическим, чем демократичным. Позиция WADA [Всемирного антидопингового агентства] и CAS [Спортивный арбитражный суд] во многом зависит от политики, а не от демократии".

В январе 2018 года Зайцева, Вилухина и Романова подали апелляции в CAS, как и остальные дисквалифицированные спортсмены. Суд удовлетворил апелляции 28 россиян. CAS не стал рассматривать апелляции биатлонисток в ускоренном порядке, так как они уже завершили спортивную карьеру. Также россиянки подали иск к бывшему главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.