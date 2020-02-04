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Футбол в России

Минспорт Ростовской области подал заявку на проведение финала Кубка России по футболу

Также были поданы заявки на проведение матча за Суперкубок России и игры национальной сборной
Стадион "Ростов-Арена" Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Стадион "Ростов-Арена"
© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта Ростовской области подало заявку в Российский футбольный союз (РФС) на проведение на стадионе "Ростов-Арена" финального матча Олимп - Кубка России по футболу 2020 года, Суперкубка России, а также одного из матчей национальной сборной. Об этом сообщил ТАСС во вторник министр спорта региона Самвел Аракелян.

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"Мы подали заявку на проведение в 2020 году на "Ростов-Арене" финальных матчей Кубка или Суперкубка России по футболу и одного из матчей сборной команды России. Заявка принята, далее она будет рассматриваться на заседаниях комиссий, которые за это отвечают", - сказал Аракелян.

По его словам, "Ростов-Арена" имеет достаточно большие шансы принять финал Кубка России или матч за суперкубок страны. "Мы провели два матча сборной России. Матч Россия - Чехия после завершения строительства стадиона и матч молодежных команд Россия - Латвия, провели их на высочайшем уровне, получили самые высокие оценки. И сами матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году получили самую высокую оценку международных спортивных организаций. Шансы высокие", - пояснил министр.

По данным минспорта области, ростовский стадион в настоящее время является одним из лидеров по посещаемости футбольных матчей в стране, в среднем игру на "Ростов-Арене" посещают 27 тыс. зрителей при вместимости стадиона 45 тыс. зрителей. "То, что у нас один из самых посещаемых стадионов в России, может сыграть отрицательную роль. Существуют стадионы, на которых проводится очень мало матчей, в том числе "Лужники". И поэтому могут быть решения о проведении каких-то центральных матчей там", - добавил Аракелян.

Он уточнил, что "Ростов-Арена" в настоящее время практически полностью готова к проведению матчей такого уровня. "Мы уже провели комиссии по этому поводу, изучили все документы, требования - кое-что придется доделывать, но очень немного. В целом наш стадион готов", - сказал собеседник ТАСС.

Финалы Кубка России по футболу проводятся за пределами столичного региона с 2010 года - в 2009 году московский ЦСКА на "Арене-Химки" обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0. После этого решающие матчи турнира были сыграны на стадионах "Олимп-2" (Ростов-на-Дону), "Шинник" (Ярославль), "Центральный" (Екатеринбург), "Ахмат-Арена" (Грозный), "Анжи-Арена" (Каспийск), "Центральный" (Астрахань), "Казань-Арена" (Казань), "Фишт" (Сочи), "Волгоград-Арена" (Волгоград) и "Самара-Арена" (Самара).

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