Драчев: СБР будет бороться за доброе имя и достижения Зайцевой, Вилухиной и Романовой

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) продолжит оказывать поддержку Ольге Зайцевой, Ольге Вилухиной и Яне Романовой в борьбе за их доброе имя и признание выдающихся спортивных достижений. Об этом ТАСС во вторник заявил глава СБР Владимир Драчев.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 и 3 марта рассмотрит дела Вилухиной, Романовой и Зайцевой, попавших под санкции Международного олимпийского комитета (МОК). МОК в ноябре 2017 года пожизненно дисквалифицировал Вилухину и Романову, аннулировав их результаты на Играх-2014, в декабре 2017 года была дисквалифицирована Зайцева. Биатлонисток, как и еще 40 спортсменов, дисквалифицировали по итогам работы комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб участников Олимпиады в Сочи. В январе 2018 года Зайцева, Вилухина и Романова подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), как и остальные дисквалифицированные спортсмены.

"Мы участвуем в этом процессе, помогаем, проводим определенные консультации, хотя есть сложности и нюансы. Мы поддерживаем наших звезд биатлона и будем бороться за их доброе имя и выдающиеся спортивные достижения", - сказал Драчев.

Ранее суд удовлетворил апелляции 28 россиян. CAS не стал рассматривать апелляции биатлонисток в ускоренном порядке, так как они уже завершили спортивную карьеру. Также россиянки подали иск к бывшему главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.