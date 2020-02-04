{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Исполком РФС 11 февраля не будет рассматривать вопрос расширения РПЛ до 18 команд

В середине января на общем собрании большинство клубов РПЛ выступило за расширение высшего дивизиона чемпионата страны с 16 до 18 команд

ТАСС, 4 февраля. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) на заседании 11 февраля не будет рассматривать вопрос об увеличении числа команд - участниц Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд. Об этом сообщает пресс-служба союза.

На заседании органа будут рассмотрены вопросы об изменений структуры проведения первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), о реформировании структуры проведения Кубка России по футболу сезона-2020/21, о структуре Юношеской футбольной лиги и первенства России молодежных команд. Также будет рассмотрен вопрос об утверждении места проведения финала Кубка России текущего сезона.

На эту тему
Премьер-лига учла замечания РФС. Выборы президента РПЛ состоятся 17 марта

В ходе заседания также рассмотрят вопросы о ежегодной конференции РФС, о составе постоянных комитетов и комиссии РФС и о выдвижении кандидата от РФС в состав комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В середине января на общем собрании большинство клубов РПЛ выступило за расширение высшего дивизиона чемпионата страны до 18 команд. Из 16 клубов, на данный момент выступающих в премьер-лиге, против данного формата высказались только представители петербургского "Зенита" и московского "Спартака". Тогда не было озвучено конкретных сроков, когда в РПЛ смогут одновременно играть 18 клубов. После общего собрания клубов премьер-лиги президент РПЛ Сергей Прядкин отметил, что обсуждение этого вопроса продолжится после консультаций с РФС.

На данный момент из РПЛ напрямую в ФНЛ вылетают 15-я и 16-я команды, а клубы, занявшие 13-е и 14-е места, участвуют в стыковых матчах с третьей и четвертой командами второго по силе дивизиона. Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За всю историю высшего дивизиона было четыре сезона, когда в турнире принимали участие более 16 команд. В 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, в 1992 году - 20 команд, которые были разделены на две группы.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Сборные по хоккею
Яшин может стать кандидатом на включение в Зал хоккейной славы в Торонто
Во вторник бывший нападающий сборной России был включен в Зал славы Международной федерации хоккея
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС