Баскетболисты ЦСКА проиграли лидеру регулярного чемпионата Евролиги "Анадолу Эфес"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. ЦСКА проиграл на своей площадке со счетом 80:82 баскетболистам турецкого "Анадолу Эфес" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 8871 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник турецкого клуба Шейн Ларкин, набравший 23 очка. У армейцев больше всех очков записал на свой счет Майк Джеймс (20).

Джеймс и Ларкин являются лидерами этого сезона Евролиги по общему количеству очков, в активе игрока армейцев 484 очка, у Ларкина - 480. Турецкий клуб прервал десятиматчевую серию поражений в Евролиге в матчах против ЦСКА, до этого "Анадолу Эфес" выигрывал в феврале 2013 года (63:60). В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли турецкую команду со счетом 91:83.

"Анадолу Эфес" закрепил лидерство в турнирной таблице Евролиги, одержав 20-ю победу при трех поражениях, ЦСКА опустился на четвертую строчку, потерпев седьмое поражение в 23 матчах.

В следующем матче ЦСКА 6 февраля сыграет в гостях с греческим "Олимпиакосом", "Анадолу Эфес" в тот же день примет литовский "Жальгирис".