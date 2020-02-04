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Футбол в России

РПЛ не обращалась к исполкому РФС с предложением рассмотреть расширение лиги

Исполнительный комитет РФС на заседании 11 февраля не будет рассматривать вопрос об увеличении числа команд РПЛ с 16 до 18

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) не обращалась к исполкому Российского футбольного союза (РФС) с предложением рассмотреть расширение лиги с 16 до 18 команд. Об этом ТАСС сообщил источник в РФС.

"Лига не обращалась к исполкому с предложением рассмотреть расширение", - сказал источник.

Ранее стало известно, что исполнительный комитет РФС на заседании 11 февраля не будет рассматривать вопрос об увеличении числа команд - участниц РПЛ с 16 до 18.

В середине января на общем собрании большинство клубов РПЛ выступило за расширение высшего дивизиона чемпионата страны до 18 команд. Из 16 клубов, на данный момент выступающих в премьер-лиге, против данного формата высказались только представители петербургского "Зенита" и московского "Спартака". Тогда не было озвучено конкретных сроков, когда в РПЛ смогут одновременно играть 18 клубов. После общего собрания клубов премьер-лиги президент РПЛ Сергей Прядкин отметил, что обсуждение этого вопроса продолжится после консультаций с РФС.

На данный момент из РПЛ напрямую в ФНЛ вылетают 15-я и 16-я команды, а клубы, занявшие 13-е и 14-е места, участвуют в стыковых матчах с третьей и четвертой командами второго по силе дивизиона. Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За всю историю высшего дивизиона было четыре сезона, когда в турнире принимали участие более 16 команд. В 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, в 1992 году - 20 команд, которые были разделены на две группы.

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Российский футбол
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