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Еврокубки

"Нижний Новгород" занял третье место в группе C баскетбольной Лиги чемпионов

В матче заключительного тура группового этапа российская команда обыграла латвийский ВЭФ

ТАСС, 4 февраля. Российский клуб "Нижний Новгород" в гостях одержал победу над латвийским ВЭФом со счетом 81:74 в матче заключительного, 14-го тура группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист российской команды Брэндон Браун, набравший 24 очка.

В турнирной таблице группы С "Нижний Новгород" занял третье место, одержав девять побед и потерпев пять поражений. Команда за тур до конца группового этапа обеспечила себе участие в плей-офф турнира. Также в плей-офф Лиги чемпионов из группы C вышли чешский "Нимбурк", испанский "Тенерифе" и греческий "Перистери".

В плей-офф Лиги чемпионов команды будут определять сильнейшего в серии до двух побед (за исключением "Финала четырех"). Первые матчи 1/8 финала пройдут 3-4 марта, вторые - 10-11 марта, третьи запланированы на 17-18 марта. "Финал четырех" пройдет 1-3 мая.

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская "Болонья", которая в финале обыграла испанский "Тенерифе". Лига чемпионов - третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.

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