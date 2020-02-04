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Еврокубки

Итудис: поражение ЦСКА от "Анадолу Эфес" в матче Евролиги предрешили детали

Российский клуб уступил с разницей в два очка
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Исход игры Евролиги между ЦСКА и "Анадолу Эфес" решили детали - матч мог сложиться в любую строну. Об этом журналистам заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

ЦСКА проиграл турецкому клубу на своей площадке со счетом 80:82.

"Мы ожидали, что будет подобная игра, ведь встречались две лидирующие команды в Евролиге, - сказал Итудис. - Итог матча решили детали, но игра могла сложиться по-разному".

"Но мы стараемся сохранять оптимизм - времени расстраиваться нет. Постараемся вынести урок из этого поражения", - добавил Итудис.

"Анадолу Эфес" закрепил лидерство в турнирной таблице Евролиги, одержав 20-ю победу при трех поражениях, ЦСКА опустился на четвертую строчку, потерпев седьмое поражение в 23 матчах.

В следующем туре ЦСКА 6 февраля сыграет в гостях с греческим "Олимпиакосом", "Анадолу Эфес" в тот же день примет литовский "Жальгирис".

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