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Еврокубки

Кущенко: ЦСКА и "Анадолу Эфес" являются лучшими командами Евролиги на сегодняшний момент

Президент Единой лиги ВТБ отметил, что команды показали зрелищную игру в матче Евролиги
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский ЦСКА и турецкий "Анадолу Эфес" являются сейчас лучшими командами Евролиги и показали в Москве очень зрелищный баскетбол. Об этом ТАСС заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

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ЦСКА проиграл турецкому клубу на своей площадке со счетом 80:82 в матче регулярного чемпионата Евролиги.

"Несомненно, сегодня встречались две лучшие команды Евролиги на сегодняшний момент, встречались два лучших снайпера турнира, и градус игры был поднят с первых же минут, - сказал Кущенко. - На мой взгляд, ЦСКА сперва не поймал ритм, который предложил "Эфес", пока тренер на разбудил игроков. Когда армейцы прибавляют в скорости, как в нападении, так и в защите, то у них прекрасно все получается с любым соперником. Здесь же скоростная история была потеряна, и некоторые решения были не армейскими что ли, но для болельщиков игра была зрелищная и держала в напряжении до последней секунды".

"Анадолу Эфес" закрепил лидерство в турнирной таблице Евролиги, одержав 20-ю победу при трех поражениях, ЦСКА опустился на четвертую строчку, потерпев седьмое поражение в 23 матчах.

В следующем туре ЦСКА 6 февраля сыграет в гостях с греческим "Олимпиакосом", "Анадолу Эфес" в тот же день примет литовский "Жальгирис".

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