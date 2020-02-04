Кущенко: ЦСКА и "Анадолу Эфес" являются лучшими командами Евролиги на сегодняшний момент

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский ЦСКА и турецкий "Анадолу Эфес" являются сейчас лучшими командами Евролиги и показали в Москве очень зрелищный баскетбол. Об этом ТАСС заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

ЦСКА проиграл турецкому клубу на своей площадке со счетом 80:82 в матче регулярного чемпионата Евролиги.

"Несомненно, сегодня встречались две лучшие команды Евролиги на сегодняшний момент, встречались два лучших снайпера турнира, и градус игры был поднят с первых же минут, - сказал Кущенко. - На мой взгляд, ЦСКА сперва не поймал ритм, который предложил "Эфес", пока тренер на разбудил игроков. Когда армейцы прибавляют в скорости, как в нападении, так и в защите, то у них прекрасно все получается с любым соперником. Здесь же скоростная история была потеряна, и некоторые решения были не армейскими что ли, но для болельщиков игра была зрелищная и держала в напряжении до последней секунды".

"Анадолу Эфес" закрепил лидерство в турнирной таблице Евролиги, одержав 20-ю победу при трех поражениях, ЦСКА опустился на четвертую строчку, потерпев седьмое поражение в 23 матчах.

В следующем туре ЦСКА 6 февраля сыграет в гостях с греческим "Олимпиакосом", "Анадолу Эфес" в тот же день примет литовский "Жальгирис".