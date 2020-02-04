Ватутин: высокое место ЦСКА в таблице баскетбольной Евролиги является приятным сюрпризом

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Нахождение московского ЦСКА в группе лидеров баскетбольной Евролиги является приятным сюрпризом, учитывая количество травм по ходу сезона. Такое мнение ТАСС высказал президент армейского клуба Андрей Ватутин.

ЦСКА во вторник проиграл турецкому "Анадолу Эфес" на своей площадке со счетом 80:82.

"Встречались финалисты прошлого сезона, один из них ["Эфес"] практически полностью сохранил состав и усилился, у другого произошли серьезные перемены. Учитывая потери Клайберна и Воронцевича, травмы, преследующие нас весь сезон, мы все равно находимся в группе лидеров турнира, что является приятным сюрпризом для всех. Нам надо сохранять позитивный настрой, продолжать верить в тренера и друг в друга", - сказал Ватутин.

"Это была лишь одна игра, а уже через два дня пройдет следующая. Это настоящий стиль НБА. Времени расстраиваться просто нет", - добавил президент ЦСКА.

"Анадолу Эфес" закрепил лидерство в турнирной таблице Евролиги, одержав 20-ю победу при трех поражениях. ЦСКА опустился на четвертую строчку, потерпев седьмое поражение в 23 матчах.

В следующем туре ЦСКА 6 февраля сыграет в гостях с греческим "Олимпиакосом". "Анадолу Эфес" в тот же день примет литовский "Жальгирис".