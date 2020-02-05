Хайнс: баскетболистов ЦСКА ждет сложный матч против "Олимпиакоса"

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам ЦСКА в Евролиге предстоит провести тяжелый матч в Греции через два дня против "Олимпиакоса", который всегда настраивается на армейцев максимально. Об этом ТАСС заявил капитан московского клуба Кайл Хайнс.

ЦСКА во вторник проиграл турецкому "Анадолу Эфес" на своей площадке со счетом 80:82.

"Игра была упорная и равная, как и ожидалось, - сказал Хайнс. - Мы не очень хорошо начали, но смогли вернуться в игру. В концовке у них лучше летели важные броски, тут ничего не поделать, обе команды хорошие, просто такое случается. В следующем туре нам предстоит тяжелая игра в Греции, у "Олимпиакоса" очень нестабильный сезон, но на нас они настраиваются максимально, поэтому будет непросто".

"Анадолу Эфес" закрепил лидерство в турнирной таблице Евролиги, одержав 20-ю победу при трех поражениях. ЦСКА опустился на четвертую строчку, потерпев седьмое поражение в 23 матчах.

В следующем туре ЦСКА 6 февраля сыграет в гостях с греческим "Олимпиакосом". "Анадолу Эфес" в тот же день примет литовский "Жальгирис".