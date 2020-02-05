Овечкин вышел на первое место в списке лучших снайперов сезона НХЛ

ТАСС, 5 февраля. "Вашингтон" победил "Лос-Анджелес" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард хозяев Александр Овечкин оформил самый быстрый хет-трик в своей карьере.

Овечкин забрасывал шайбы на 54-й, 56-й и 59-й минутах встречи. Еще одним голом отметился защитник команды Джон Карлсон (28). У проигравших дубль оформил Джефф Картер (16, 42). Защитник столичной команды Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов очков в матче не набрали.

В активе Овечкина теперь 57 (40 шайб + 17 передач) очков в регулярном чемпионате. Он вышел на первое место по количеству заброшенных шайб в текущем регулярном чемпионате, обогнав нападающего "Бостона" Давида Пастрняка (38). В активе Овечкина теперь 698 голов за время карьеры в НХЛ, что является восьмым результатом в истории лиги. Наибольшее количество заброшенных шайб на счету канадца Уэйна Гретцки (894), далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

Овечкин оформил третий хет-трик за шесть матчей и 27-й в карьере, а за последние 10 игр он записал себе в актив 14 голов, что является лучшим показателем в лиге. Хет-трик стал самым быстрым для россиянина в карьере - ему понадобилось 4 минуты 24 секунды, чтобы забросить три шайбы. Рекорд "Вашингтона" принадлежит Стэну Гилбертсону - 3 минуты 26 секунд, лидерство в истории лиги удерживает Бил Мосиенко - 21 секунда. Овечкин вышел на второе место по количеству сезонов с 40 и более голами (11), первую строчку здесь занимает Гретцки.

За "Вашингтон" Овечкин выступает с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 77 очков в 54 матчах. "Лос-Анджелес" идет 15-м, имея в активе 43 балла после 54 встреч. В следующем матче "Вашингтон" 9 февраля примет дома "Филадельфию". "Лос-Анджелес" 7 февраля сыграет на выезде с "Нью-Йорк Айлендерс".