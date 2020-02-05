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НХЛ

Очки Ничушкина и Задорова принесли "Колорадо" победу над "Баффало" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:1
Валерий Ничушкин AP Photo/Jeffrey T. Barnes
Описание
Валерий Ничушкин
© AP Photo/Jeffrey T. Barnes

ТАСС, 5 февраля. "Колорадо" победил "Баффало" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:1.

В составе победителей отличились Самуэль Жирар (14-я минута), Андре Бураковски (14), Назим Кадри (22), Никита Задоров (25), Валерий Ничушкин (31) и Микко Рантанен (33). У проигравших голом отметился Сэм Райнхарт (20).

Ничушкин также сделал две результативные передачи. На его счету 21 (9 шайб + 12 передач) очко в текущем сезоне. Задоров выступил ассистентом один раз. Защитник теперь имеет в активе 13 (4+9) баллов за результативность.

В турнирной таблице Восточной конференции "Баффало" занимает 13-е место, набрав 53 очка в 53 матчах. "Колорадо" расположился на четвертой строчке на Западе с 64 очками в 51 встрече.

В другом матче дня "Нью-Йорк Айлендерс" дома в овертайме победил "Даллас" со счетом 4:3. Российские форварды гостей Денис Гурьянов и Александр Радулов отметились голом и результативной передачей соответственно, а голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 28 бросков.

"Бостон" дома обыграл всухую "Ванкувер" - 4:0. "Сент-Луис" на своей площадке был сильнее "Каролины" (6:3). Форварды Иван Барбашев ("Сент-Луис") и Андрей Свечников ("Каролина") сделали по одной результативной передаче.

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