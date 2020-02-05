{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Организаторы юниорского ЧМ по фигурному катанию следят ситуацией с коронавирусом

Турнир пройдет с 2 по 8 марта в Эстонии

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Эстонский союз конькобежцев (ESU), являющийся организатором юниорского чемпионата мира по фигурному катанию, внимательно следит за ситуацией с новым коронавирусом. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе организации.

"ESU, являющийся организатором чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров, знает о текущей ситуации и проблемах с коронавирусом. Что касается турнира, то мы будем внимательно следить за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международного союза конькобежцев (ISU), Эстонского совета по здравоохранению и следовать им. Если будут приняты специальные меры, о них сообщат участникам и общественности", - сказано в заявлении.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.

Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 2 по 8 марта.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
НХЛ
Овечкин заявил, что не фокусирует внимание на количестве заброшенных шайб
Форвард в текущем сезоне лидирует в гонке снайперов с 40 голами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС