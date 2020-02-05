Организаторы юниорского ЧМ по фигурному катанию следят ситуацией с коронавирусом

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Эстонский союз конькобежцев (ESU), являющийся организатором юниорского чемпионата мира по фигурному катанию, внимательно следит за ситуацией с новым коронавирусом. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе организации.

"ESU, являющийся организатором чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров, знает о текущей ситуации и проблемах с коронавирусом. Что касается турнира, то мы будем внимательно следить за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международного союза конькобежцев (ISU), Эстонского совета по здравоохранению и следовать им. Если будут приняты специальные меры, о них сообщат участникам и общественности", - сказано в заявлении.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.

Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 2 по 8 марта.