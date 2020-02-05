УЕФА на данный момент не имеет информации о внедрении Fan ID на Евро-2024

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в настоящее время не обладает информацией о возможном внедрении системы Fan ID (паспорт болельщика) на чемпионате Европы 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе европейской организации.

Fan ID впервые будет использоваться на турнирах под эгидой УЕФА этим летом - на играх чемпионата Европы 2020 года, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Во вторник руководитель операционной деятельности на объектах союза Андреас Шар во время инспекционного визита в российский город объяснил, почему паспорта болельщиков не будут использоваться другими странами - организаторами Евро-2020. По его словам, у них "было слишком мало времени для того, чтобы эту систему ввести и использовать полноценно".

"УЕФА в настоящее время не имеет информации по этому вопросу в отношении Евро-2024", - сообщили в пресс-службе организации в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи. Для иностранных граждан во время турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) паспорт болельщика служил заменой виз. Такая же система будет действовать и во время Евро-2020.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа чемпионата Европы, а также один из четвертьфиналов. На групповом этапе турнира сборная России проведет на домашней арене два матча - против бельгийцев и финнов 13 и 17 июня соответственно.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.