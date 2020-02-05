Тренер "Вашингтона": Овечкин - суперзвезда, он сделал результат за пять минут

ТАСС, 5 февраля. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Тодд Рирден назвал капитана команды Александра Овечкина особенным игроком. Рирдена цитирует пресс-служба НХЛ.

В ночь на среду "Вашингтон" дома обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 4:2, проигрывая по ходу третьего периода - 1:2. Овечкин забросил три шайбы с 54-й по 59-ю минуту, до этого не совершив в матче ни одного броска в створ ворот.

"Его игра впечатляет - менее чем за пять минут он сделал результат матча, - сказал Рирден. - Это то, что делают суперзвезды. Он по-настоящему особенный игрок".

Россиянин вплотную приблизился к отметке в 700 голов за карьеру, сейчас в его активе 698 шайб, что является восьмым результатом в истории НХЛ.