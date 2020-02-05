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НХЛ

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Хет-трик форварда позволил "Вашингтону" одержать волевую победу над "Лос-Анджелесом"
Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 5 февраля. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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В домашнем матче с "Лос-Анджелесом" российский форвард забросил три шайбы с 54-й по 59-ю минуту, принеся своей команде победу - 4:2.

Второй звездой признан вратарь "Коламбуса" Элвис Мерзликинс, который оставил свои ворота в неприкосновенности в матче с "Флоридой" (1:0). Латвийский голкипер в четвертый раз отстоял на ноль в семи играх, в которых выходил на площадку с первых минут.

Шведский нападающий "Колорадо" Андре Бураковскии замкнул тройку лучших. Он отметился голом и тремя передачами в матче с "Баффало" (6:1).

Теги
Овечкин, Александр Михайлович
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