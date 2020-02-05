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НХЛ

Капитан "Лос-Анджелеса" назвал Овечкина лучшим снайпером современности

Хет-трик россиянина позволил "Вашингтону" одержать волевую победу над "Лос-Анджелесом"

ТАСС, 5 февраля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин является лучшим снайпером современности, считает капитан "Лос-Анджелеса" Дрю Даути, которого цитирует пресс-служба НХЛ.

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В ночь на среду "Лос-Анджелес" в гостях уступил "Вашингтону" со счетом 2:4, ведя по ходу третьего периода - 2:1. Форвард хозяев Овечкин забросил три шайбы с 54-й по 59-ю минуту, не совершив до этого в матче ни одного броска в створ ворот.

"Успешно закрывать лучшего снайпера нашего поколения в течение 55 минут, а затем позволить ему забросить три шайбы за последние 5-6 минут - это не может не расстраивать", - сказал защитник калифорнийской команды.

Россиянин вплотную приблизился к отметке в 700 голов за карьеру, сейчас в его активе 698 шайб, что является восьмым результатом в истории НХЛ.

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Овечкин, Александр Михайлович
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