Капитан "Лос-Анджелеса" назвал Овечкина лучшим снайпером современности

В ночь на среду "Лос-Анджелес" в гостях уступил "Вашингтону" со счетом 2:4, ведя по ходу третьего периода - 2:1. Форвард хозяев Овечкин забросил три шайбы с 54-й по 59-ю минуту, не совершив до этого в матче ни одного броска в створ ворот.

"Успешно закрывать лучшего снайпера нашего поколения в течение 55 минут, а затем позволить ему забросить три шайбы за последние 5-6 минут - это не может не расстраивать", - сказал защитник калифорнийской команды.

Россиянин вплотную приблизился к отметке в 700 голов за карьеру, сейчас в его активе 698 шайб, что является восьмым результатом в истории НХЛ.