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Футбол в России

Прядкин стал единственным кандидатом на пост президента Российской премьер-лиги

Все 16 клубов РПЛ выдвинули его кандидатуру
Президент РПЛ Сергей Прядкин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент РПЛ Сергей Прядкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 5 февраля. Действующий президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин будет единственным кандидатом на этот пост на предстоящих в марте выборах. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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Все 16 клубов РПЛ единогласно выдвинули кандидатуру Прядкина. Заявки от кандидатов на пост главы премьер-лиги принимались до 4 февраля. Выборы назначены на 17 марта.

Прядкин был досрочно переизбран на пост главы премьер-лиги 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ, изначально выборы должны были состояться в апреле, когда подходил к концу срок полномочий президента организации. 24 января Российский футбольный союз (РФС) признал переизбрание Прядкина неправомерным и обязал РПЛ провести выборы президента в течение трех месяцев с момента вынесения решения.

Прядкин работает в премьер-лиге с 2001 года. С 2007 года он занимает пост президента. В предыдущий раз он был переизбран 21 апреля 2015 года.

Теги
Российский футболПрядкин, Сергей Геннадьевич
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