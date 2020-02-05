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Футбол в России

Прядкин: Дюков поддержал мою кандидатуру на пост президента РПЛ

Все 16 клубов РПЛ выдвинули Прядкина
Президент РПЛ Сергей Прядкин Николай Галкин/ТАСС
Описание
Президент РПЛ Сергей Прядкин
© Николай Галкин/ТАСС

ТАСС, 5 февраля. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подержал Сергея Прядкина в качестве кандидата на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом заявил Прядкин, которого цитирует пресс-служба РПЛ.

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Все 16 клубов РПЛ единогласно выдвинули кандидатуру Прядкина, он будет единственным кандидатом на выборах 17 марта.

"Я благодарен всем клубам лиги за оказанное мне доверие, - отметил Прядкин.- Предварительно обсуждал с Дюковым предстоящие выборы, и он поддержал мою кандидатуру. Буду готовиться к выборам. 17 марта перед началом голосования представлю руководителям клубов отчет о работе лиги под моим руководством за последние пять лет и ключевые направления программы развития РПЛ на следующий пятилетний период".

Прядкин был досрочно переизбран на пост главы премьер-лиги 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ, изначально выборы должны были состояться в апреле, когда подходил к концу срок полномочий президента организации. 24 января РФС признал переизбрание Прядкина неправомерным и обязал РПЛ провести выборы президента в течение трех месяцев с момента вынесения решения. 

"Мы учли рекомендации избиркома РФС по процедуре выборов президента РПЛ, клубы премьер-лиги приняли предложенные корректировки и проведут выборы президента организации в соответствии с избирательным регламентом РФС", - отметил Прядкин.

Прядкин работает в премьер-лиге с 2001 года. С 2007 года он занимает пост президента. В предыдущий раз он был переизбран 21 апреля 2015 года.

Теги
Российский футболПрядкин, Сергей ГеннадьевичДюков, Александр Валерьевич
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