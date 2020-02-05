Ганус и Пахноцкая от РУСАДА войдут в рабочую группу ОКР по восстановлению прав ВФЛА

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило официальное письмо от рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федерация (World Athletics) с предложением делегировать своих представителей. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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Возглавляемая президентом ОКР Станиславом Поздняковым рабочая группа, помимо организации внеочередной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля, будет взаимодействовать с World Athletics, независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU), рабочей группой World Athletics и другими международными организациями.

"Вчера вечером РУСАДА получило официальное письмо от Олимпийского комитета России с предложением войти в рабочую группу по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Мы принимаем это предложение и уже отправили ответ. В рабочую группу войдут генеральный директор агентства Юрий Ганус и я", - сказала Пахноцкая.

Во вторник аналогичное приглашение получила комиссия спортсменов ВФЛА. Ее представителем в рабочей группе будет тренер Радион Гатауллин, серебряный призер Олимпиады-1988 в прыжках с шестом.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения AIU рекомендовать World Athletics исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.