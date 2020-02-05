Ганус и Пахноцкая от РУСАДА войдут в рабочую группу ОКР по восстановлению прав ВФЛА

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило официальное письмо от рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федерация (World Athletics) с предложением делегировать своих представителей. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Возглавляемая президентом ОКР Станиславом Поздняковым рабочая группа, помимо организации внеочередной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля, будет взаимодействовать с World Athletics, независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU), рабочей группой World Athletics и другими международными организациями.
"Вчера вечером РУСАДА получило официальное письмо от Олимпийского комитета России с предложением войти в рабочую группу по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Мы принимаем это предложение и уже отправили ответ. В рабочую группу войдут генеральный директор агентства Юрий Ганус и я", - сказала Пахноцкая.
Во вторник аналогичное приглашение получила комиссия спортсменов ВФЛА. Ее представителем в рабочей группе будет тренер Радион Гатауллин, серебряный призер Олимпиады-1988 в прыжках с шестом.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.
Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения AIU рекомендовать World Athletics исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.