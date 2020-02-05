Бывший форвард "Вашингтона" Николишин: Овечкин побьет рекорд Гретцки

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин рано или поздно побьет рекорд лиги по числу голов, принадлежащий канадцу Уэйну Гретцки. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России, бывший форвард "Вашингтона" Андрей Николишин.

В ночь на среду "Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 4:2. Овечкин оформил хет-трик, достигнув отметки в 40 заброшенных шайб в текущем регулярном чемпионате. 34-летний россиянин затратил 4 минуты 24 секунды на то, чтобы забросить три шайбы, и оформил самый быстрый хет-трик в своей карьере.

"Радоваться надо тому, что Овечкин неустанно продолжает забивать, - сказал Николишин. - Он в самом расцвете сил, надо порадоваться тому, что человек стабильно играет на протяжении 15 лет, становится одним из лучших. За пять минут он забросил три шайбы или за 60, не столь важно. Важно, что он делает это стабильно, из раза в раз на протяжении 15 лет".

В настоящее время Овечкин занимает восьмое место по числу голов в НХЛ, капитан "Вашингтона" забросил 698 шайб. Рекорд лиги принадлежит Гретцки (894). Далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

"Побьет он рекорд Уэйна Гретцки, не переживайте. До него еще достаточно далеко, даже если он будет по 50 шайб забивать, за пару лет это всего 100, а рекорд - 894 шайбы. Надо подходить к этому реально и отталкиваться от той статистики, которую Сашка выдает: 50 голов за сезон. Если он будет забивать в этом же темпе, нужно минимум четыре сезона", - добавил бывший форвард "Вашингтона".