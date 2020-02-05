Бывший форвард "Вашингтона" Николишин: Овечкин побьет рекорд Гретцки

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин рано или поздно побьет рекорд лиги по числу голов, принадлежащий канадцу Уэйну Гретцки. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России, бывший форвард "Вашингтона" Андрей Николишин.
В ночь на среду "Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 4:2. Овечкин оформил хет-трик, достигнув отметки в 40 заброшенных шайб в текущем регулярном чемпионате. 34-летний россиянин затратил 4 минуты 24 секунды на то, чтобы забросить три шайбы, и оформил самый быстрый хет-трик в своей карьере.
"Радоваться надо тому, что Овечкин неустанно продолжает забивать, - сказал Николишин. - Он в самом расцвете сил, надо порадоваться тому, что человек стабильно играет на протяжении 15 лет, становится одним из лучших. За пять минут он забросил три шайбы или за 60, не столь важно. Важно, что он делает это стабильно, из раза в раз на протяжении 15 лет".
В настоящее время Овечкин занимает восьмое место по числу голов в НХЛ, капитан "Вашингтона" забросил 698 шайб. Рекорд лиги принадлежит Гретцки (894). Далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).
"Побьет он рекорд Уэйна Гретцки, не переживайте. До него еще достаточно далеко, даже если он будет по 50 шайб забивать, за пару лет это всего 100, а рекорд - 894 шайбы. Надо подходить к этому реально и отталкиваться от той статистики, которую Сашка выдает: 50 голов за сезон. Если он будет забивать в этом же темпе, нужно минимум четыре сезона", - добавил бывший форвард "Вашингтона".
"Но не надо забывать, что у любой машины, как и у человека, есть износ. Дай бог, чтобы у него не было травм. Я уверен, что он этот рекорд побьет, рано или поздно доберется до него и установит новый рекорд", - отметил собеседник агентства.
В шести из семи последних матчей российский нападающий отметился заброшенными шайбами, в трех из них игрок забрасывал по три шайбы. За период с 14 января на его счету 14 шайб и одна результативная передача, этот хет-трик стал для Овечкина 27-м в карьере. Он вышел на единоличное восьмое место в истории лиги, опередив Мориса Ришара (26). Рекорд по этому показателю принадлежит Гретцки (50), второе место занимает Лемье (40), далее располагаются Майк Босси (39), Бретт Халл (33), Эспозито (32), Дионн и Бобби Халл (по 28).
Овечкин - единственный хоккеист в истории лиги, сумевший забросить не менее 40 шайб в 11 сезонах за одну команду. Лучший бомбардир и снайпер лиги Гретцки достигал этой отметки 12 раз в карьере за разные команды (рекорд НХЛ). Для повторения собственного снайперского рекорда (65), установленного в сезоне-2007/08, в оставшихся 28 играх ему надо забросить 25 шайб. Последним игроком НХЛ, которому удалось забросить 60 шайб за сезон, стал форвард "Тампы" Стивен Стэмкос (сезон-2011/12).
За "Вашингтон" Овечкин выступает с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).
"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 77 очков в 54 матчах. "Лос-Анджелес" идет на последнем, 15-м месте в Западной конференции, имея в активе 43 балла после 54 встреч. В следующем матче "Вашингтон" 9 февраля примет "Филадельфию". "Лос-Анджелес" 7 февраля сыграет на выезде с "Нью-Йорк Айлендерс".