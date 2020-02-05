{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Филатов: альтернатива Прядкину на пост президента РПЛ не появится в ближайшем будущем

В среду стало известно, что все клубы РПЛ единогласно выдвинули кандидатуру Прядкина на пост президента организации, выборы пройдут 17 марта

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Действующий президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин не будет иметь серьезных конкурентов на этот пост в ближайшем будущем. Таким мнением с ТАСС поделился член совета директоров ФК "Локомотив" и бывший президент московского клуба Валерий Филатов, который исполнял обязанности президента лиги в 2003 году.

На эту тему

В среду стало известно, что 16 клубов РПЛ единогласно выдвинули Прядкина кандидатом на пост президента лиги, выборы состоятся 17 марта.

"Раз выбрали все, значит, он достоин, - сказал Филатов. - Честно говоря, я на ближайшем горизонте не вижу другого человека, который мог бы быть выбран на пост президента РПЛ. Поэтому в данной ситуации Прядкин - самая хорошая кандидатура".

"Главное, чтобы крови не было, - пошутил Филатов, отвечая на вопрос о минусах в работе Прядкина на посту президента РПЛ. - Конечно, есть за что упрекнуть наш футбол, но во времена его правления в РПЛ не было серьезных скандалов, может, судейский только, но опять же, это не его вина полностью".

Досрочное переизбрание Прядкина на пост главы премьер-лиги состоялось 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ, изначально выборы должны были состояться в апреле, когда подходил к концу срок полномочий президента организации. 24 января РФС признал переизбрание Прядкина неправомерным и обязал лигу провести выборы президента в течение трех месяцев с момента вынесения решения.

Прядкину 58 лет, он работает в РПЛ (до 2018 года - Российская футбольная премьер-лига) с 2001 года. С 2007 года он занимает пост президента. В предыдущий раз он был переизбран 21 апреля 2015 года.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
ЧМ-2022 по футболу
РФС не получал уведомлений от WADA о статусе сборной на ЧМ-2022
Ранее катарский телеканал beIN Sports в Twitter сообщил, что WADA уведомило российскую сторону о запрете на участие в чемпионате мира
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС