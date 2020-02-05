Филатов: альтернатива Прядкину на пост президента РПЛ не появится в ближайшем будущем

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Действующий президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин не будет иметь серьезных конкурентов на этот пост в ближайшем будущем. Таким мнением с ТАСС поделился член совета директоров ФК "Локомотив" и бывший президент московского клуба Валерий Филатов, который исполнял обязанности президента лиги в 2003 году.

В среду стало известно, что 16 клубов РПЛ единогласно выдвинули Прядкина кандидатом на пост президента лиги, выборы состоятся 17 марта.

"Раз выбрали все, значит, он достоин, - сказал Филатов. - Честно говоря, я на ближайшем горизонте не вижу другого человека, который мог бы быть выбран на пост президента РПЛ. Поэтому в данной ситуации Прядкин - самая хорошая кандидатура".

"Главное, чтобы крови не было, - пошутил Филатов, отвечая на вопрос о минусах в работе Прядкина на посту президента РПЛ. - Конечно, есть за что упрекнуть наш футбол, но во времена его правления в РПЛ не было серьезных скандалов, может, судейский только, но опять же, это не его вина полностью".

Досрочное переизбрание Прядкина на пост главы премьер-лиги состоялось 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ, изначально выборы должны были состояться в апреле, когда подходил к концу срок полномочий президента организации. 24 января РФС признал переизбрание Прядкина неправомерным и обязал лигу провести выборы президента в течение трех месяцев с момента вынесения решения.

Прядкину 58 лет, он работает в РПЛ (до 2018 года - Российская футбольная премьер-лига) с 2001 года. С 2007 года он занимает пост президента. В предыдущий раз он был переизбран 21 апреля 2015 года.