Колосков: никто не захотел вести бессмысленную борьбу за пост президента РПЛ

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков считает, что никто не захотел вступать в борьбу с Сергеем Прядкиным за пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку это не имело смысла. Такое мнение Колосков выразил ТАСС.

В среду пресс-служба РПЛ сообщила, что 16 клубов лиги единогласно выдвинули Прядкина кандидатом на пост президента, выборы состоятся 17 марта.

"Это было ожидаемо, до этого уже состоялось предварительное голосование, которое показало, что все клубы поддерживают Прядкина. Никто не захотел ввязываться в эту бессмысленную борьбу, а у РФС не было других кандидатов, поэтому все логично. Я не видел других альтернатив Прядкину. Это не значит, что к нему нет замечаний, но раз все клубы приняли такое решение, значит, серьезных ошибок не было", - заявил Колосков.

Досрочное переизбрание Прядкина на пост главы премьер-лиги состоялось 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ, изначально выборы должны были состояться в апреле, когда подходил к концу срок полномочий президента организации. 24 января РФС признал переизбрание Прядкина неправомерным и обязал лигу провести выборы президента в течение трех месяцев с момента вынесения решения.

Прядкин работает в РПЛ (до 2018 года - Российская футбольная премьер-лига) с 2001 года. С 2007 года он занимает пост президента. В предыдущий раз он был переизбран 21 апреля 2015 года.