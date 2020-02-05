Матч женской сборной Китая по футболу в рамках отбора на ОИ-2020 перенесен еще на сутки

ТАСС, 5 февраля. Матч квалификационного турнира Олимпийских игр 2020 года между женскими футбольными сборными Австралии и Китая перенесен на сутки из-за карантина, в который помещена китайская команда в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщил президент Федерации футбола Австралии Джеймс Джонсон, чьи слова приводит портал Inside the Games.

Встреча должна была пройти в китайском Ухане, где началась вспышка коронавируса. Затем матч был перенесен в Нанкин, где должен был состояться 3 февраля. После этого встречу решили провести в Сиднее, а дата игры переносилась на 6, 9 и 12 февраля. В итоге встреча состоится 13 февраля.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.