WADA не уведомляло РУСАДА о запрете сборной России участвовать в ЧМ-2022 по футболу

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не получало никаких документов от Всемирного антидопингового агентства (WADA) по возможному запрету на участие российской сборной на предстоящем чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

Во вторник катарский телеканал beIN Sports в своем Twitter сообщил, что WADA уведомило российскую сторону о запрете участия в чемпионате мира.

"Никаких официальных документов от WADA на данную тему я не получал, хотя они по идее должны были бы прийти и ко мне. Информация зарубежных СМИ преждевременна, потому что еще идет процесс в Спортивном арбитражном суде (CAS)", - сказал Ганус.