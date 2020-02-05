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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

WADA не уведомляло РУСАДА о запрете сборной России участвовать в ЧМ-2022 по футболу

По словам генерального директора РУСАДА Юрия Гануса, информация зарубежных СМИ преждевременна
Глава РУСАДА Юрий Ганус Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава РУСАДА Юрий Ганус
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не получало никаких документов от Всемирного антидопингового агентства (WADA) по возможному запрету на участие российской сборной на предстоящем чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

Во вторник катарский телеканал beIN Sports в своем Twitter сообщил, что WADA уведомило российскую сторону о запрете участия в чемпионате мира.

"Никаких официальных документов от WADA на данную тему я не получал, хотя они по идее должны были бы прийти и ко мне. Информация зарубежных СМИ преждевременна, потому что еще идет процесс в Спортивном арбитражном суде (CAS)", - сказал Ганус.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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