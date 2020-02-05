Reuters: президент ФК "Анже" задержан предположительно по подозрениям в домогательствах

ТАСС, 5 февраля. Президент французского футбольного клуба "Анже" Сайд Шабан был задержан по подозрениям в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на клуб.

Как сообщает источник, Шабан заключен под стражу из-за обвинения, которое предъявил сотрудник клуба. Отмечается, что президент команды отрицает все обвинения, сотрудничает со следствием и уверен в благоприятном исходе дела.

"Анже" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 23 матчах 30 очков. Следующий матч клуб проведет 7 февраля дома против "Лилля".