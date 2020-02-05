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ЧМ-2022 по футболу

РФС не получал уведомлений от WADA о статусе сборной на ЧМ-2022

Ранее катарский телеканал beIN Sports в Twitter сообщил, что WADA уведомило российскую сторону о запрете на участие в чемпионате мира
Футболисты сборной России Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не получал никаких документов от Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу возможного неучастия российской сборной в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС.

Во вторник катарский телеканал beIN Sports в Twitter сообщил, что WADA уведомило российскую сторону о запрете на участие в чемпионате мира.

"РФС не получал уведомлений о статусе сборной на чемпионате мира - 2022", - отметили в пресс-службе РФС.

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