РФС не получал уведомлений от WADA о статусе сборной на ЧМ-2022

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не получал никаких документов от Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу возможного неучастия российской сборной в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС.

Во вторник катарский телеканал beIN Sports в Twitter сообщил, что WADA уведомило российскую сторону о запрете на участие в чемпионате мира.

"РФС не получал уведомлений о статусе сборной на чемпионате мира - 2022", - отметили в пресс-службе РФС.