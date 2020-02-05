Хет-трик за пять минут. Овечкин вплотную приблизился к 700-й шайбе в НХЛ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин в домашнем матче регулярного чемпионата против "Лос-Анджелеса" помог своей команде одержать волевую победу со счетом 4:2, забросив три шайбы в концовке встречи. При счете 2:1 в пользу гостей 34-летний нападающий за менее чем четыре с половиной минуты трижды поразил ворота соперника, тем самым оформив самый быстрый хет-трик в своей карьере.

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В 2020 году лидер "Вашингтона" демонстрирует высокую результативность - за последние семь игр он записал себе в актив 14 голов. В трех встречах этой серии Овечкин отметился хет-триком. Россиянин в 27-й раз в регулярных чемпионатах забросил три шайбы в отдельно взятой игре и вышел на единоличное восьмое место по этому показателю в истории лиги, опередив форварда "Монреаля" 1940-50-х годов Мориса Ришара (26). Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (50). Несмотря на то что Овечкин обновил личный рекорд по скорости оформления хет-трика, ему далеко до лучшего результата как в истории клуба, так и всей НХЛ. Так, американскому форварду "Вашингтона" Стэну Гилбертсону в 1975 году для того, чтобы забросить три шайбы в одной игре, понадобилось 3 минуты 26 секунд. Автором же самого быстрого хет-трика в истории лиги является Билл Мосиенко, в 1952 году игравший за "Чикаго" канадец забросил три шайбы за 21 секунду. После победы над "Лос-Анджелесом" сам Овечкин заявил, что не придает большого значения индивидуальной статистике. "Я стараюсь не фокусировать внимание на количестве голов и просто делаю свою работу. Как только начинаешь думать об этом слишком много, ничего не получается", - сказал капитан "Вашингтона".

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Главный тренер его команды Тодд Рирден отдал должное яркой игре российского нападающего. "Его игра впечатляет - менее чем за пять минут он сделал результат матча, - сказал он. - Это то, что делают суперзвезды. Он по-настоящему особенный игрок". Главный тренер "Лос-Анджелеса" Тодд Маклеллан отметил, что на протяжении большей части игры его команда справлялась с Овечкиным, но тот в концовке вырвал победу для "Вашингтона". "Успешно закрывать лучшего снайпера нашего поколения в течение 55 минут, а затем позволить ему забросить три шайбы за последние 5-6 минут - это не может не расстраивать", - согласился со своим наставником капитан проигравшей команды Дрю Даути. Без двух 700 После игры против "Лос-Анджелеса" в активе Овечкина 698 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Учитывая результативность, с которой выступает капитан "Вашингтона" в последних матчах, отметка в 700 голов в заокеанской лиге останется позади в самое ближайшее время. При этом в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ россиянин пока занимает восьмое место. Как и в случае с количеством хет-триков, рекорд принадлежит Гретцки (894 шайбы). Ближайшим "препятствием" на пути к лучшему результату в истории лиги для Овечкина станет Майк Гартнер (708), который на протяжении 10 сезонов выступал за "Вашингтон", выше него располагаются Фил Эспозито (717), Марсель Дионн (731), Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766) и Горди Хоу (801). Другой экс-форвард "Кэпиталз", Андрей Николишин, в разговоре с ТАСС выразил уверенность в том, что со временем Овечкин побьет рекорд Гретцки. "Надо подходить к этому реально и отталкиваться от той статистики, которую Сашка выдает: 50 голов за сезон. Если он будет забивать в этом же темпе, нужно минимум четыре сезона, - отметил он. - Я уверен, что он этот рекорд побьет, рано или поздно доберется до него и установит новый рекорд".

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