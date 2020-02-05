ФИФА не подтвердила информацию о недопуске сборной России на ЧМ-2022

Во вторник катарский телеканал beIN Sports в своем Twitter сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило российскую сторону о запрете на участие в мировом первенстве.

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) не подтвердила информацию о том, что сборной России запретят участвовать в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе международной организации.

"Нам нечего добавить к нашему декабрьскому заявлению, в котором мы сообщили, что ФИФА находится в контакте с WADA и ASOIF [Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта] по поводу распространения решения исполнительного комитета WADA на футбол", - сообщили в пресс-службе ФИФА.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в среду рассказал ТАСС о том, что возглавляемая им организация не получала подобных уведомлений от WADA. В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) также сообщили о том, что не получали никаких документов от WADA по вопросу возможного неучастия российской сборной в ЧМ-2022.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет сторону WADA, российский спорт подвергнется санкциям: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры. После решения WADA глава комитета по соответствию агентства Джонатан Тейлор заявил, что санкции распространятся и на чемпионат мира по футболу 2022 года, по его словам, сборная России в случае попадания на турнир должна выступать на нем в нейтральном статусе.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.