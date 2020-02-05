Газзаев: РПЛ после переизбрания Прядкина должна повысить стоимость телевизионных прав

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Российская премьер-лига (РПЛ) после переизбрания Сергея Прядкина на пост президента должна вплотную заняться вопросом повышения стоимости прав на трансляции матчей чемпионата России. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев. В среду стало известно, что 16 клубов РПЛ единогласно выдвинули Прядкина кандидатом на пост президента лиги, выборы пройдут 17 марта. Досрочное переизбрание Прядкина на пост главы премьер-лиги состоялось 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ, изначально выборы должны были состояться в апреле, когда подходил к концу срок полномочий президента организации. 24 января РФС признал переизбрание Прядкина неправомерным и обязал лигу провести выборы президента в течение трех месяцев с момента вынесения решения.

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"Мы должны соблюдать закон, основные правила устава Международной федерации футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), избирательного кодекса, регламента Российского футбольного союза, и поэтому все возмутились, потому что в первый раз выборы были проведены вне закона, и правильно сделали, что назначили перевыборы, чтобы все было легитимно и прозрачно, - заявил Газзаев. - А если бы этого не сделали, то местные федерации тоже начали бы пренебрегать регламентом, ведь стоит создать один инцидент, и тут же начнется цепная реакция. Сложно сказать, почему в итоге не было альтернативы. Сейчас на законных основаниях Прядкина переизберут снова, и я хочу пожелать ему успехов в дальнейшей работе, ведь очень много вопросов необходимо решать, пересматривать". Российские клубы не смогли пробиться в весеннюю стадию еврокубков сезона-2019/20 впервые с сезона-2001/02, на групповом этапе Лиги чемпионов от России были представлены петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", Лиги Европы - ЦСКА и "Краснодар". "РПЛ должна больше работать над повышением качества футбола, чтобы наши клубы в еврокубках не вылетали на ранней стадии, поэтому необходимо создавать все условия, чтобы клубы лучше играли, достигали больших результатов, надо предъявлять им соответствующие требования. Последние лет 8-10 наши команды не показывают никаких высоких результатов на международной арене, поскольку не являются конкурентоспособными", - отметил Газзаев.

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