{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Газзаев: РПЛ после переизбрания Прядкина должна повысить стоимость телевизионных прав

В среду стало известно, что все 16 клубов единогласно выдвинули Прядкина кандидатом на пост президента лиги
Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Российская премьер-лига (РПЛ) после переизбрания Сергея Прядкина на пост президента должна вплотную заняться вопросом повышения стоимости прав на трансляции матчей чемпионата России. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев.

В среду стало известно, что 16 клубов РПЛ единогласно выдвинули Прядкина кандидатом на пост президента лиги, выборы пройдут 17 марта. Досрочное переизбрание Прядкина на пост главы премьер-лиги состоялось 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ, изначально выборы должны были состояться в апреле, когда подходил к концу срок полномочий президента организации. 24 января РФС признал переизбрание Прядкина неправомерным и обязал лигу провести выборы президента в течение трех месяцев с момента вынесения решения.

На эту тему
Прядкин: Дюков поддержал мою кандидатуру на пост президента РПЛ

"Мы должны соблюдать закон, основные правила устава Международной федерации футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), избирательного кодекса, регламента Российского футбольного союза, и поэтому все возмутились, потому что в первый раз выборы были проведены вне закона, и правильно сделали, что назначили перевыборы, чтобы все было легитимно и прозрачно, - заявил Газзаев. - А если бы этого не сделали, то местные федерации тоже начали бы пренебрегать регламентом, ведь стоит создать один инцидент, и тут же начнется цепная реакция. Сложно сказать, почему в итоге не было альтернативы. Сейчас на законных основаниях Прядкина переизберут снова, и я хочу пожелать ему успехов в дальнейшей работе, ведь очень много вопросов необходимо решать, пересматривать".

Российские клубы не смогли пробиться в весеннюю стадию еврокубков сезона-2019/20 впервые с сезона-2001/02, на групповом этапе Лиги чемпионов от России были представлены петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", Лиги Европы - ЦСКА и "Краснодар". "РПЛ должна больше работать над повышением качества футбола, чтобы наши клубы в еврокубках не вылетали на ранней стадии, поэтому необходимо создавать все условия, чтобы клубы лучше играли, достигали больших результатов, надо предъявлять им соответствующие требования. Последние лет 8-10 наши команды не показывают никаких высоких результатов на международной арене, поскольку не являются конкурентоспособными", - отметил Газзаев.

На эту тему
Прядкин стал единственным кандидатом на пост президента Российской премьер-лиги

РПЛ имеет контракт с "Матч ТВ", который был заключен в июле 2018 года на четыре года. По сообщению газеты "Спорт-Экспресс", сумма соглашения составила 1,7 млрд рублей в год. По словам Прядкина в 2018 году, лига зарабатывает около 1,5 млрд рублей на все клубы от продажи телевизионных прав.

"Нужно повышать стоимость телевизионных прав. К сожалению, у нас каждый год клубы объявляют о банкротстве, и это касается команд из высшего дивизиона (в 2018 году из-за банкротства прекратили существование пермский "Амкар" и "Тосно" из Ленинградской области - прим. ТАСС). Если увеличится стоимость телевизионных прав, то более благополучно будут существовать клубы. Это один из главных вопросов, который лига должна решить, это просто смешно, какие деньги сегодня лига получает от телевидения", - сказал в заключении собеседник ТАСС.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Чемпионка мира в прыжках с шестом Сидорова изменила решение и выступит на "Русской зиме"
Ранее она отказалась от участия в турнире в знак протеста против действий руководства ВФЛА
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС