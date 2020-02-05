Бывший главный тренер "Спартака" Кононов возглавил футбольный клуб "Рига"

ТАСС, 5 февраля. Белорусский специалист Олег Кононов назначен главным тренером латвийского клуба "Рига". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Детали соглашения с 53-летним специалистом не разглашаются.

Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года, до него после отставки итальянца Массимо Карреры исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" был испанец Рауль Рианчо. 29 сентября 2019 года Кононов покинул свой пост. Во главе "Спартака" Кононов провел 36 матчей, в которых клуб одержал 16 побед и потерпел 14 поражений, еще шесть матчей завершились вничью.

Ранее Кононов был главным тренером в российских "Краснодаре", грозненском "Тереке" (сейчас "Ахмат"), тульском "Арсенале", украинских "Карпатах", "Севастополе". Под руководством специалиста краснодарский клуб в сезоне-2013/14 вышел в финал Кубка России, а в следующем сезоне стал бронзовым призером первенства страны.