Шляпников является кандидатом на пост президента ВФЛА от ивановской региональной федерации

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Федерация легкой атлетики Ивановской области выдвинула кандидатом на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) бывшего члена президиума организации Андрея Шляпникова. Об этом сообщил ТАСС глава ивановской региональной федерации Владимир Некрасов.
"Мы в срок подали во Всероссийскую федерацию легкой атлетики все документы, наша федерация выдвинула на пост президента Андрея Шляпникова", - сказал Некрасов. Выборы руководства ВФЛА состоятся 28 февраля.
В понедельник Шляпников, входивший в президиум ВФЛА, сложил свои полномочия вместе с другими членами этого органа. Как сообщает пресс-служба ВФЛА, Шляпников был назначен председателем комитета по развитию студенческой легкой атлетики. В 1979 году ему было присвоено звание мастера спорта международного класса по легкой атлетике, он является многократным чемпионом СССР и чемпионом Европы в спринтерском беге. Шляпников отвечал за организацию чемпионатов России среди студентов по легкой атлетике, был директором турнира по легкой атлетике "Звезды студенческого спорта" в течение последних 10 лет.
Шляпников награжден Почетной грамотой президента РФ за вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани и почетным знаком "За заслуги в развитии олимпийского движения в России".
Ранее ТАСС сообщал о том, что кандидатами на пост президента ВФЛА стали член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, кандидатуру которого предложила Федерация легкой атлетики Воронежской области; глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов; спортивный менеджер Михаил Гусев, выдвинутый тульской и нижегородской региональными федерациями; олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров и главный тренер сборной России Юрий Борзаковский (кандидат от Волгоградской области), а также бывший член президиума ВФЛА Михаил Бутов, занимавший пост генерального секретаря организации с 2008 по 2016 год. Бутов, в августе 2015 года избранный членом совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, сейчас организация называется World Athletics), был выдвинут на выборы главы ВФЛА от Свердловской области.
30 января пресс-служба ВФЛА сообщила о том, что семь человек зарегистрированы кандидатами на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА, он возглавлял федерацию с 16 января 2016 года.