Шляпников является кандидатом на пост президента ВФЛА от ивановской региональной федерации

Ганус и Пахноцкая от РУСАДА войдут в рабочую группу ОКР по восстановлению прав ВФЛА

"Мы в срок подали во Всероссийскую федерацию легкой атлетики все документы, наша федерация выдвинула на пост президента Андрея Шляпникова", - сказал Некрасов. Выборы руководства ВФЛА состоятся 28 февраля.

В понедельник Шляпников, входивший в президиум ВФЛА, сложил свои полномочия вместе с другими членами этого органа. Как сообщает пресс-служба ВФЛА, Шляпников был назначен председателем комитета по развитию студенческой легкой атлетики. В 1979 году ему было присвоено звание мастера спорта международного класса по легкой атлетике, он является многократным чемпионом СССР и чемпионом Европы в спринтерском беге. Шляпников отвечал за организацию чемпионатов России среди студентов по легкой атлетике, был директором турнира по легкой атлетике "Звезды студенческого спорта" в течение последних 10 лет.

Шляпников награжден Почетной грамотой президента РФ за вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани и почетным знаком "За заслуги в развитии олимпийского движения в России".