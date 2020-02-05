Сборная России по хоккею тренируется в Хельсинки в полном составе

ХЕЛЬСИНКИ, 5 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты проводят тренировку в ледовом дворце "Хельсинки" в полном составе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Вынесенный матч третьего этапа Евротура, Шведских хоккейных игр, между сборными России и Финляндии пройдет в Хельсинки в четверг. Начало в 19:30 мск.

Сборная России тренируется в следующих сочетаниях: