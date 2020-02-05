Сборная России по хоккею тренируется в Хельсинки в полном составе

ХЕЛЬСИНКИ, 5 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты проводят тренировку в ледовом дворце "Хельсинки" в полном составе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Вынесенный матч третьего этапа Евротура, Шведских хоккейных игр, между сборными России и Финляндии пройдет в Хельсинки в четверг. Начало в 19:30 мск.
Сборная России тренируется в следующих сочетаниях:
- вратари - Игорь Бобков, Александр Самонов, Тимур Билялов;
- белые - Андрей Миронов, Григорий Дронов; Денис Зернов - Артем Швец-Роговой - Анатолий Голышев;
- синие - Данила Галенюк, Рушан Рафиков; Кирилл Марченко - Иван Морозов - Василий Подколзин;
- красные - Богдан Киселевич - Александр Романов; Александр Шаров - Андрей Светлаков - Максим Мамин;
- оранжевые - Никита Лямкин - Артем Сергеев; Григорий Денисенко - Артем Галимов - Артур Каюмов;
- зеленые - Павел Кудрявцев - Иван Игумнов - Павел Порядин.