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Шведские хоккейные игры

Сборная России по хоккею тренируется в Хельсинки в полном составе

Вынесенный матч третьего этапа Евротура между сборными России и Финляндии пройдет в Хельсинки в четверг

ХЕЛЬСИНКИ, 5 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты проводят тренировку в ледовом дворце "Хельсинки" в полном составе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Вынесенный матч третьего этапа Евротура, Шведских хоккейных игр, между сборными России и Финляндии пройдет в Хельсинки в четверг. Начало в 19:30 мск.

Сборная России тренируется в следующих сочетаниях:

  • вратари - Игорь Бобков, Александр Самонов, Тимур Билялов;
  • белые - Андрей Миронов, Григорий Дронов; Денис Зернов - Артем Швец-Роговой - Анатолий Голышев;
  • синие - Данила Галенюк, Рушан Рафиков; Кирилл Марченко - Иван Морозов - Василий Подколзин;
  • красные - Богдан Киселевич - Александр Романов; Александр Шаров - Андрей Светлаков - Максим Мамин;
  • оранжевые - Никита Лямкин - Артем Сергеев; Григорий Денисенко - Артем Галимов - Артур Каюмов;
  • зеленые - Павел Кудрявцев - Иван Игумнов - Павел Порядин.
Теги
Шведские хоккейные игры
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