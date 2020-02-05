Минспорт Мордовии подал заявку на проведение финала Кубка России по футболу в Саранске

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия подало заявку в Российский футбольный союз (РФС) на проведение в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена" финального матча Олимп - Кубка России по футболу 2020 года. Об этом ТАСС сообщил министр спорта, молодежной политики и туризма региона Александр Савилов.
Место проведения финала Кубка России будет определено на заседании исполнительного комитета РФС, которое состоится в Москве 11 февраля. Решающая игра турнира запланирована на 13 мая.
"Мы готовили такое предложение, это обсуждалось. Заявка на проведение финала Кубка России по футболу в Саранске направлялась, - сказал Савилов. - Ответа пока не получали, не один регион хочет проводить у себя финал кубка".
"Я считаю, что у Саранска есть опыт проведения больших крупных матчей, городские удобства, но конкуренция серьезная и многим регионам было бы интересно проведение финала", - добавил Савилов.
Ранее заявку на проведение финала Кубка России подало Министерство спорта Ростовской области. Возможность принять этот матч также прорабатывают власти Нижегородской области, о готовности провести решающую игру турнира ТАСС сообщали в Министерстве спорта Калининградской области. Кроме того, в проведении финала Кубка России заинтересовано руководство столичного олимпийского спортивного комплекса "Лужники".
Финалы Кубка России проводятся за пределами столичного региона с 2010 года; в 2009-м московский ЦСКА на "Арене-Химки" обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0. После этого решающие матчи турнира были сыграны на стадионах "Олимп-2" (Ростов-на-Дону), "Шинник" (Ярославль), "Центральный" (Екатеринбург), "Ахмат-Арена" (Грозный), "Анжи-Арена" (Каспийск), "Центральный" (Астрахань), "Казань-Арена" (Казань), "Фишт" (Сочи), "Волгоград-Арена" (Волгоград) и "Самара-Арена" (Самара).