Минспорт Мордовии подал заявку на проведение финала Кубка России по футболу в Саранске

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия подало заявку в Российский футбольный союз (РФС) на проведение в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена" финального матча Олимп - Кубка России по футболу 2020 года. Об этом ТАСС сообщил министр спорта, молодежной политики и туризма региона Александр Савилов.

Место проведения финала Кубка России будет определено на заседании исполнительного комитета РФС, которое состоится в Москве 11 февраля. Решающая игра турнира запланирована на 13 мая.

"Мы готовили такое предложение, это обсуждалось. Заявка на проведение финала Кубка России по футболу в Саранске направлялась, - сказал Савилов. - Ответа пока не получали, не один регион хочет проводить у себя финал кубка".

"Я считаю, что у Саранска есть опыт проведения больших крупных матчей, городские удобства, но конкуренция серьезная и многим регионам было бы интересно проведение финала", - добавил Савилов.

Ранее заявку на проведение финала Кубка России подало Министерство спорта Ростовской области. Возможность принять этот матч также прорабатывают власти Нижегородской области, о готовности провести решающую игру турнира ТАСС сообщали в Министерстве спорта Калининградской области. Кроме того, в проведении финала Кубка России заинтересовано руководство столичного олимпийского спортивного комплекса "Лужники".