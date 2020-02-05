Касаткина получила wild card на теннисный турнир в Санкт-Петербурге

ТАСС, 5 февраля. Российская теннисистка Дарья Касаткина получила специальной приглашение (wild card) на турнир St. Petersburg Ladies Trophy. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Помимо Касаткиной, wild card получила пятая ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич.

Также сообщается, что вместо россиянки Анны Калинской в квалификации турнира выступит Камила Рахимова.

Касаткина занимает 71-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах Большого шлема высшим достижением Касаткиной является выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" (2018) и Уимблдона (2018).

Теннисный турнир категории WTA Premier в Петербурге пройдет 10-16 февраля. Призовой фонд соревнования составит $848 тыс.