Ложная тревога. Данные о недопуске сборной России по футболу до ЧМ-2022 не подтвердились

Во вторник катарский телеканал beIN Sports сообщил, что WADA поставило российскую сторону в известность о недопуске сборной на чемпионат мира по футболу 2022 года, в среду заинтересованные стороны опровергли эту информацию

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Катарский телеканал beIN Sports на своей странице в Twitter во вторник сообщил о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поставило в известность российскую сторону о запрете на участие сборной страны в чемпионате мира по футболу 2022 года. На следующий день заинтересованные стороны опровергли эту информацию.

На эту тему РФС не получал уведомлений от WADA о статусе сборной на ЧМ-2022

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС), организация "не получала уведомлений о статусе сборной на чемпионате мира - 2022". В Международной федерации футбола (ФИФА), в свою очередь, отметили, что ее позиция не изменилась по сравнению с декабрем 2019 года. В нем пресс-служба главной футбольной организации мира заявляла о том, что "находится в тесном контракте с WADA и ASOIF [Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта] по поводу распространения решения исполнительного комитета WADA на футбол". Решение исполкома WADA, о котором идет речь, было принято 9 декабря 2019 года, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия. Если Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) примет сторону WADA, российский спорт будет подвергнут санкциям: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, Россия не сможет принимать крупные международные турниры.

На следующий день после оглашения позиции исполкома агентства глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор заявил, что санкции распространятся и на чемпионат мира по футболу 2022 года. По его словам, сборная России в случае попадания на турнир должна выступать на нем в нейтральном статусе. Стоит отметить, что позиция CAS по поводу решения исполкома WADA еще не озвучена. По поводу появившегося сообщения резко высказался председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, назвавший эту информацию чушью и провокацией. "Очевидно, что за такими информационными вбросами, как правило, стоят конкретные интересанты, - отметил парламентарий. - Накануне ЧМ-2018 в России была масса провокаций и попыток бойкота; пока длится судебный процесс с WADA, нужно быть готовыми к аналогичным заголовкам в иностранной прессе. Кстати, и Катар как принимающая сторона чемпионата 2022 года неустанно подвергается нападкам". Позиция РУСАДА Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус сдержанно отреагировал на появившиеся сообщения о возможном запрете для сборной России сыграть на чемпионате мира в Катаре. "Никаких официальных документов от WADA на данную тему я не получал, хотя они по идее должны были бы прийти и ко мне", - сказал он ТАСС, отметив, что обычно WADA делает подобные заявления по итогам тех или иных событий. В данном случае речь идет о решении CAS. Даты слушаний в CAS, как и список арбитров, которым предстоит рассматривать дело, еще не определены.

На эту тему WADA не уведомляло РУСАДА о запрете сборной России участвовать в ЧМ-2022 по футболу