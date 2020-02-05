Кудашов: финские хоккеисты в любом составе действуют быстро и агрессивно

ХЕЛЬСИНКИ, 5 февраля. /ТАСС/. Сборная Финляндии в любом составе показывает быстрый, агрессивный хоккей. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Алексей Кудашов.

Россияне сыграют в вынесенном матче Евротура с финнами в Хельсинки 6 февраля. Начало встречи - 19:30 мск.

"Какой бы у финнов состав не играл, они всегда играют в одну систему: у них команда быстрая, агрессивная, играет в одном ключе. Чемпионат мира стал подтверждением тому, хотя игроки сейчас приехали совсем другие. У них нормальный сбалансированный состав", - сказал Кудашов.

Главный тренер не стал называть основного вратаря на стартовый матч турнира. "Голкипера мы лучше объявим завтра с утра", - отметил Кудашов. В заявке сборной России три вратаря - Игорь Бобков, Александр Самонов и Тимур Билялов.

В среду россияне провели первую тренировку после сбора. "Мы преследовали цель "вкатить" ребят после однодневной паузы и готовить уже к завтрашней игре. Что касается формирования звеньев, то мы отталкиваемся от сочетаний, в которых они играют в клубах", - подчеркнул тренер.