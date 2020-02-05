Дата возвращения боксера Ковалева на ринг пока не определена

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Дата возвращения на ринг бывшего чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева пока не определена. Об этом ТАСС сообщила промоутер россиянина Кэти Дува.

Ранее стало известно, что Ковалев может выступить на одном из мероприятий промоутерской компании Golden Boy. Также отмечалось, что выступление Ковалева в России на данный момент не рассматривается.

"Мы продолжаем переговоры по поводу возвращения", - сказала Дува.

Ковалев в ноябре прошлого года проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Промоутер россиянина Кэти Дува ранее заявляла ТАСС, что россиянину необходимо некоторое время отдохнуть от бокса. В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.