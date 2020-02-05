ОКР пригласил World Athletics на заседание рабочей группы по восстановлению ВФЛА

Приглашение принять участие в заседании также было направлено в дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU).

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) в среду направил в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) приглашение делегировать ее представителей для участия в заседании рабочей группы ОКР по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Мы активно контактируем сейчас со всеми заинтересованными сторонами. Сегодня направили приглашения в World Athletics, а также в AIU. Ждем от них решения делегировать кого-то из своих представителей в нашу рабочую группу", - рассказал Поздняков.

Дата проведения первого заседания рабочей группы еще не определена. "Дата первого заседания пока не определена, но оно должно состояться как можно быстрее, - рассказал Поздняков. - Мы отправили приглашения на первое заседание всем заинтересованным сторонам, часть из них уже ответила согласием, ждем остальных".

3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе ОКР.