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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

ОКР пригласил World Athletics на заседание рабочей группы по восстановлению ВФЛА

Дата проведения первого заседания группы еще не определена
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) в среду направил в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) приглашение делегировать ее представителей для участия в заседании рабочей группы ОКР по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Приглашение принять участие в заседании также было направлено в дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU).

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"Мы активно контактируем сейчас со всеми заинтересованными сторонами. Сегодня направили приглашения в World Athletics, а также в AIU. Ждем от них решения делегировать кого-то из своих представителей в нашу рабочую группу", - рассказал Поздняков.

Дата проведения первого заседания рабочей группы еще не определена. "Дата первого заседания пока не определена, но оно должно состояться как можно быстрее, - рассказал Поздняков. - Мы отправили приглашения на первое заседание всем заинтересованным сторонам, часть из них уже ответила согласием, ждем остальных".

3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе ОКР.

Теги
РоссияПоздняков, Станислав АлексеевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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