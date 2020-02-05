ОКР пригласил World Athletics на заседание рабочей группы по восстановлению ВФЛА

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) в среду направил в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) приглашение делегировать ее представителей для участия в заседании рабочей группы ОКР по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Приглашение принять участие в заседании также было направлено в дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU).
"Мы активно контактируем сейчас со всеми заинтересованными сторонами. Сегодня направили приглашения в World Athletics, а также в AIU. Ждем от них решения делегировать кого-то из своих представителей в нашу рабочую группу", - рассказал Поздняков.
Дата проведения первого заседания рабочей группы еще не определена. "Дата первого заседания пока не определена, но оно должно состояться как можно быстрее, - рассказал Поздняков. - Мы отправили приглашения на первое заседание всем заинтересованным сторонам, часть из них уже ответила согласием, ждем остальных".
3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе ОКР.