Соперник Нурмагомедова Фергюсон опроверг получение травм во время подготовки

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон не получал значительных травм во время подготовки к бою с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Об этом ТАСС сообщили в команде Фергюсона.

"Никаких значительных повреждений нет и не было. Тони тренируется в полную силу", - сказал собеседник агентства.

Нурмагомедов в ночь на 19 апреля встретится с Фергюсоном в бою за чемпионский пояс в легком весе, поединок пройдет на турнире UFC 249 в Бруклине. Первоначально бойцы должны были встретиться в декабре 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Бой перенесли на апрель 2016 года, но теперь уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован из-за проблем во время сгонки веса, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с поединка.