Поздняков: юристы изучают целесообразность публичных слушаний по спору РУСАДА с WADA

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Юристы изучают возможные последствия согласия на публичные слушания по судебному спору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, который входит в совет учредителей РУСАДА.

"Этим вопросом сейчас занимаются наши юристы, изучают возможности. Они дадут свое заключение, в соответствии с которым и будет принято решение, отвечающее интересам нашей стороны, - сказал Поздняков. - Но надо отметить, что за всю историю слушаний в CAS лишь однажды они были открытыми по просьбе истца, в целом это крайне необычная история для CAS".

Также Поздняков сообщил, что юристы РУСАДА еще не направили в суд официальные претензии по поводу решения WADA от 9 декабря. "Пока идет согласование арбитров, согласование дат. По существу, вопрос еще в начальной стадии, у сторон спора не сформировано единое понимание по существующим вопросам".