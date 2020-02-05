Министр спорта РФ Матыцин провел рабочую встречу с представителями министерства обороны

ТАСС, 5 февраля. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел рабочую встречу со статс-секретарем - заместителем министра обороны Николаем Панковым, врио начальника управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил РФ Андреем Зыковым и начальником Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Артемом Громовым. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта.

Во время встречи были обсуждены вопросы, которые касаются взаимодействия министерств спорта и обороны в сфере физической культуры.

"Центральный спортивный клуб армии решает стратегические задачи для развития физической культуры, спорта и создания единой базы системы подготовки не только в рамках министерства обороны, - заявил Матыцин. - Мы обсудили вопросы, связанные с проведением соревнований, профессиональной подготовкой кадров, стратегией развития физической культуры и спорта. Уверен, что сотрудничество наших ведомств будет продолжено, и в лице Минобороны мы получим поддержку и взаимодействие. Чем больше у нас будет надежных партнеров, тем лучше для спортивной отрасли".