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Летние олимпийские виды спорта

Федерация современного пятиборья РФ временно будет финансировать легкоатлетические турниры

Финансироваться будут соревнования, включенные в Единый календарный план Минспорта
Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Федерация современного пятиборья России (ФСПР) на время приостановки действия государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) возьмет на себя финансирование всех легкоатлетических соревнований, включенных в Единый календарный план Министерства спорта РФ. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.

"Ко мне обратилось руководство Олимпийского комитета России и Министерства спорта с просьбой до 28 февраля поддержать российскую легкую атлетику, чтобы в феврале можно было провести внутрироссийские соревнования, включенные в Единый календарный план (ЕКП). Мы дали согласие, но не отвечаем при этом ни за спортивную, ни за какие другие составляющие. Будем выполнять чисто технические функции", - заметил Аминов

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"В связи с тем, что ВФЛА сейчас лишена аккредитации, возникают определенные проблемы в финансировании соревнований, включенных в ЕКП по этому виду спорта. Поэтому Минспорт через Центр спортивной подготовки будет финансировать нас, а мы, в свою очередь, профинансируем февральские легкоатлетические соревнования", - добавил глава ФСПР.

31 января прошло заседание комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Министерства спорта РФ, которая приняла решение о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики до 1 марта 2020 года. Минспорт России через свою пресс-службу заявил в тот же день, что обладает полномочиями наделить правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации по виду спорта "легкая атлетика" иную Общероссийскую общественную физкультурно-спортивную организацию, которая обеспечит полное соблюдение прав спортсменов, тренеров и специалистов, в том числе по участию спортсменов в российских и международных стартах, а также проведению тренировочных мероприятий и соревнований.

В феврале должен пройти целый ряд легкоатлетических турниров, включенных в ЕКП. Самыми крупными из них являются "Русская зима" (8-9 февраля), зимний чемпионат и первенства России в многоборье (16-18 февраля), командный чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе (17-18 февраля), а также чемпионат России в помещении (25-27 февраля).

Теги
РоссияЛетние олимпийские виды спорта
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