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Шведские хоккейные игры

Дронов: выступление в сборной России добавит позитива перед играми за ХК "Металлург"

В нынешнем сезоне защитник во второй раз примет участие в Евротуре

ХЕЛЬСИНКИ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной России по хоккею Григорий Дронов отметил, что игра в национальной команде может помочь получить больше позитива и добавить уверенности перед возвращением в магнитогорский "Металлург". Об этом Дронов рассказал ТАСС.

Сборные России и Финляндии сыграют в вынесенном матче Шведских хоккейных игр в четверг в столице Финляндии, начало встречи в 19:30 мск. За магниторский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Дронов провел 54 матча, в которых набрал 10 очков (одна шайба + девять передач). "Металлург" в регулярном чемпионате занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав в 54 матчах 58 очков.

"Надо здесь поработать, получить больше позитива, уверенности и потом также помочь своему клубу. Илья Петрович (Воробьев - главный тренер "Металлурга" - прим. ТАСС) пожелал мне перед отъездом удачи", - сказал Дронов.

В нынешнем сезоне Дронов во второй раз примет участие в играх Евротура. В декабре он сыграл за сборную России на Кубке Первого канала. В национальной команде на предстоящем этапе выступят семь вице-чемпионов мира среди молодежных команд.

"Сейчас в составе ребята молодые, амбициозные, перспективные, они получили свой шанс, заслужили здесь место. Теперь им, главное, выходить и доказывать. Валерий Николаевич (Брагин - старший тренер сборной России и главный тренер молодежной сборной - прим. ТАСС) всех знает, кто на что способен, со всеми работал, подсказывает", - подчеркнул Дронов, который в составе молодежной сборной России выигрывал бронзу чемпионата мира 2017 года.

По словам защитника, в матче в четверг стоит быть готовым к давлению финнов. "Это быстрая команда, которая будет постоянно давить, играть агрессивно. Мы должны, в свою очередь, еще лучше сыграть, агрессивнее, быстрее, постоянно быть с шайбой", - сказал Дронов.

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Шведские хоккейные игры
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