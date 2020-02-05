Зеновка будет представлять Федерацию современного пятиборья России в рабочей группе ОКР

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Исполнительный директор Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Эдуард Зеновка войдет в состав рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщил ТАСС президент ФСПР Вячеслав Аминов.

Как сообщает официальный сайт ВФЛА, официальные приглашения делегировать представителей для участия в деятельности Рабочей группы ОКР были направлены в адрес Минспорта РФ, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Федерации современного пятиборья России, Комиссии спортсменов ВФЛА, World Athletics и дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).

"Федерация современного пятиборья России получила официальное приглашение войти в состав рабочей группы Олимпийского комитета России. Представителем нашей федерации в этой группе будет Эдуард Зеновка", - отметил Аминов.

3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе ОКР.

Зеновка - обладатель двух серебряных (1992, 1996) и одной бронзовой олимпийской награды (1992). Он является двукратным чемпионом мира (1990, 1991).