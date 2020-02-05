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Турнир претендентов по шахматам

Дворкович: Федерация шахмат РФ является сильнейшей в мире по среднему уровню спортсменов

Три российских шахматиста попали на турнир претендентов, который пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля
Президент FIDE Аркадий Дворкович Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент FIDE Аркадий Дворкович
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что Федерация шахмат России (ФШР) является сильнейшей в мире по среднему уровню гроссмейстеров. Об этом Дворкович сказал на пресс-конференции.

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"ФШР является сильнейшей в мире по многим показателям, в том числе по среднему уровню шахматистов, это индикатор важной работы. Руководство делает все, чтобы росли новые шахматисты, и поддерживает опытных. Сразу трое российских шахматистов будут бороться в турнире претендентов - это отличный показатель. Как президент FIDE, я нейтрален, но сердца болельщика не изменить, и в глубине души я болею за российских шахматистов", - сказал Дворкович.

На мероприятии компания "Фосагро" подписала спонсорское соглашение с российским шахматистом Яном Непомнящим.

Путевки на турнир претендентов, помимо Непомнящего, завоевали россияне Александр Грищук и Кирилл Алексеенко, Теймур Раджабов из Азербайджана, американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири и китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Его победитель встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Теги
Дворкович, Аркадий ВладимировичРоссия
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