Дворкович: Федерация шахмат РФ является сильнейшей в мире по среднему уровню спортсменов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что Федерация шахмат России (ФШР) является сильнейшей в мире по среднему уровню гроссмейстеров. Об этом Дворкович сказал на пресс-конференции.

"ФШР является сильнейшей в мире по многим показателям, в том числе по среднему уровню шахматистов, это индикатор важной работы. Руководство делает все, чтобы росли новые шахматисты, и поддерживает опытных. Сразу трое российских шахматистов будут бороться в турнире претендентов - это отличный показатель. Как президент FIDE, я нейтрален, но сердца болельщика не изменить, и в глубине души я болею за российских шахматистов", - сказал Дворкович.

На мероприятии компания "Фосагро" подписала спонсорское соглашение с российским шахматистом Яном Непомнящим.

Путевки на турнир претендентов, помимо Непомнящего, завоевали россияне Александр Грищук и Кирилл Алексеенко, Теймур Раджабов из Азербайджана, американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири и китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Его победитель встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.