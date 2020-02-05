{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

FIDE перенесла президентский совет из Китая в ОАЭ из-за вспышки коронавируса

По словам главы FIDE Аркадия Дворковича, он пройдет в конце февраля на генеральной ассамблее в Абу-Даби
Глава FIDE Аркадий Дворкович AP Photo/Pavel Golovkin
Описание
Глава FIDE Аркадий Дворкович
© AP Photo/Pavel Golovkin

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) перенесла президентский совет организации из Китая в ОАЭ из-за вспышки коронавируса. Об этом ТАСС сообщил президент FIDE Аркадий Дворкович.

"Мы мониторим ситуацию постоянно, я на связи с нашим послом в Китае. Многие китайские шахматисты принимают участие в наших турнирах, есть наши коллеги по федерации. У нас должен был быть президентский совет в Китае в конце марта, но решили не рисковать и перенесли. Он пройдет в конце февраля на генеральной ассамблее в Абу-Даби", - сказал Дворкович.

На эту тему
Дворкович надеется, что с участием китайцев в турнире претендентов проблем не возникнет

По словам Дворковича, основной темой обсуждения на ассамблее будет новый устав, а также новый бюджет: "Новый бюджет, новый устав, но устав - самое главное. Внеочередная ассамблея пройдет именно для принятия нового устава".

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,3 тыс. человек, 492 умерли, выздоровели более 900.

Теги
Дворкович, Аркадий ВладимировичКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Массовый спорт
Министр спорта РФ Матыцин провел рабочую встречу с главой Татарстана Миннихановым
На ней обсуждались проекты по организации спортивных мероприятий в регионе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС