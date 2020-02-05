FIDE перенесла президентский совет из Китая в ОАЭ из-за вспышки коронавируса

"Мы мониторим ситуацию постоянно, я на связи с нашим послом в Китае. Многие китайские шахматисты принимают участие в наших турнирах, есть наши коллеги по федерации. У нас должен был быть президентский совет в Китае в конце марта, но решили не рисковать и перенесли. Он пройдет в конце февраля на генеральной ассамблее в Абу-Даби", - сказал Дворкович.

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) перенесла президентский совет организации из Китая в ОАЭ из-за вспышки коронавируса. Об этом ТАСС сообщил президент FIDE Аркадий Дворкович.

Дворкович надеется, что с участием китайцев в турнире претендентов проблем не возникнет

По словам Дворковича, основной темой обсуждения на ассамблее будет новый устав, а также новый бюджет: "Новый бюджет, новый устав, но устав - самое главное. Внеочередная ассамблея пройдет именно для принятия нового устава".

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,3 тыс. человек, 492 умерли, выздоровели более 900.