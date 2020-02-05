Министр спорта РФ Матыцин провел рабочую встречу с главой Татарстана Миннихановым

ТАСС, 5 февраля. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел рабочую встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Встреча Матыцина и Минниханова состоялась в среду в Министерстве спорта России. На ней были обсуждены проекты по организации спортивных мероприятий в регионе. Отмечено, что количество жителей Татарстана, занимающихся физической культурой и спортом, за год увеличилось на 3% и составило 49,5%. Достижению такого результата способствовал проект "Спорт - норма жизни", в рамках которого строятся площадки для выполнения нормативов ГТО (запланировано, что ими будут оснащены все муниципалитеты региона), завершается строительство бассейна в Набережных Челнах, продолжается строительство ряда других крупных объектов на территории республики.

Глава Татарстана рассказал министру спорта о дальнейшем развитии спортивной инфраструктуры в регионе, в частности, о планах построить в Казани центр пляжных видов спорта, ледовый дворец и легкоатлетический манеж. Кроме того, были обсуждены вопросы подготовки и проведения спортивных мероприятий 2020 года, которые пройдут на территории Татарстана. Крупнейшее из них - Игры стран СНГ, которые пройдут в Казани с 20 по 27 августа. Помимо спортивной составляющей Игр, предусмотрена обширная деловая программа с участием делегаций стран Содружества Независимых Государств.