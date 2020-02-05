РФС запретил "Динамо" регистрировать новых игроков

ТАСС, 5 февраля. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила московскому "Динамо" регистрировать новых футболистов. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Причиной запрета являются нарушения "Динамо" при расторжении контракта с нападающим Рамилем Шейдаевым. Палата РФС частично удовлетворила заявление Шейдаева в адрес "Динамо". Орган признал расторжение договора необоснованным, а также обязал "Динамо" выплатить Шейдаеву компенсацию за разрыв контракта.

Запрет на регистрацию новичков для "Динамо" будет действовать до тех пор, пока клуб не выполнит предписанные обязательства перед игроком. Также палата РФС запретила регистрировать новичков томской "Томи", "Нижнему Новгороду" и владивостокскому "Лучу".

Шейдаев перешел в столичный клуб летом 2019 года, в январе "Динамо" объявило о расторжении контракта. Всего Шейдаев провел за московскую команду девять матчей и отметился одной результативной передачей.